Поездка за город зимой: как подготовить авто и что взять с собой

Снег и мороз – не повод отказываться от поездок за город или на дачу. Однако в холодное время года нужно уделить особое внимание подготовке к поездке. Стоит позаботиться не только о теплых вещах, но и проверить готовность автомобиля. Юрист, автоэксперт Дмитрий Славнов рассказал ФАН, как подготовить машину к поездке за город и что взять с собой.

Прежде всего автоэксперт порекомендовал выбрать подходящее для зимнего сезона топливо и проверить его уровень.

«Перво-наперво стоит позаботиться о топливе. Если у вас дизель, то заливать зимнее дизельное топливо, если бензин – то проверить уровень бензина. Также необходимо проверить уровень незамерзающей жидкости, потому что стекло является вашими глазами», — отметил эксперт.

Еще один важный аспект в зимний сезон – выбор дворников, подчеркнул Славнов.

«Мало кто обращает внимание на такую вещь, как дворники – существуют зимние и летние. Всем очень советую менять дворики и в зимний сезон ставить специально для этого предусмотренные зимние дворники. Зимняя резина в зимний сезон – это даже не обсуждаем, это само собой разумеющееся. Зимняя резина разная: если вы где-то за городом, то это шипованная резина, если в городе – то это «шипучка», — объяснил собеседник ФАН.

Кроме того, перед поездкой необходимо проложить маршрут и заранее найти телефонные номера эвакуаторов, которые могут прийти на помощь.

«Везде в ближайших городах работают эвакуаторы. Если вы обзаведетесь телефоном эвакуаторов или службы, которая сможет экстренно эвакуировать вашу машину, то это будет намного лучше, чем запасаться полным багажником шуб и дубленок. Мы живем в 21 веке, телефон есть у всех. Запишите телефоны друзей, которые смогут прийти на выручку, либо телефоны эвакуаторов. Если ничего такого нет, то существуют клубы помощников автовладельцам, там есть и бесплатные юристы, и помощь на дороге, и эвакуаторы», — посоветовал Славнов.

На случай пробивки колеса необходимо взять ремонтный набор. Не будет лишним и термос с чаем, если в непогоду придется ждать помощь.

Ранее автоэксперт поделился простыми секретами подготовки машины к весне. Некоторые люди в зимнее время пользуются машиной реже, чем в летнее. Если автомобиль стоит на улице и часто прогревается, то раз в две недели его нужно «выгуливать», рекомендовал специалист.