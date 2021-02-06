Американский врач объяснил всплеск заболеваемости коронавирусом в США

Эпидемия коронавируса — глобальная проблема США. И если во всем мире темпы роста смертности снижаются, то в Штатах они только растут. По состоянию на 5 февраля от COVID-19 скончались уже более 456 тысяч американцев. Ежедневно из-за вируса страна теряет более трех тысяч граждан. Всего в США зарегистрировано 27,5 миллиона случаев заболевания. За последний месяц очагом смертности стала Калифорния, где в среднем от COVID-19 в сутки погибает 500 человек. В Алабаме показатель за последние недели вырос с 74 до 147 жертв в день. Всплеск смертности наблюдается также в Кентукки, Северной Каролине, Оклахоме, Южной Каролине и Теннеси.

Специалисты по инфекционным заболеваниям надеются, что после прохождения пика показатели начнут снижаться. Они переживают, что ближайший финальный матч Национальной футбольной лиги, который состоится в Тампе 7 февраля, снова усугубит эпидемиологическую ситуацию.

Во время спортивного турнира эксперты в области общественного здравоохранения будут наблюдать за Флоридой. Власти штата ограничили наполняемость стадиона до 22 тысяч зрителей для обеспечения необходимой социальной дистанции. Но есть и другая проблема — в спортбарах также будут проходить масштабные вечеринки.

Главный специалист по инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи отметил, что каждый раз, когда в стране отмечают какой-либо праздник или важное событие, за этим незамедлительно приходит расплата — вспышка заболеваемости коронавирусом.

«Как бы весело ни было собираться вместе на большой вечеринке Суперкубка, сейчас не время для этого», — предупредил он.

Ранее американские ученые высоко оценили российскую вакцину «Спутник V». Они подчеркнули, что препарат сыграет большую роль в победе над коронавирусом.