Госдеп приказал Зеленскому заблокировать оппозиционные телеканалы

Киев, 6 февраля. Власти США могли повлиять на решение президента Украины Владимира Зеленского заблокировать местные телеканалы.

По данным киевского журнала «Новое время», перед решением по блокировке телеканалов министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба общался с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Госдеп давно и последовательно рекомендует Киеву усилить борьбу против агрессивных гибридных технологий, фейков и дезинформации со стороны России», – говорится в статье украинского издания.

Сам Зеленский так и не озвучил реальные основания для блокировки телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, отметив, что у него для этого есть «весомые причины».