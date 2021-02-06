Более 100 человек в Евпатории могут лишиться работы из-за разыгранного тендера

С 1 января в Евпатории, которая считается одним из лучших детских курортов, сменился оператор по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО). Ранее эту услугу городу оказывало муниципальное унитарное предприятие «Экоград». Сейчас вывозом занимается ООО «УМЭС» на правах победителя конкурса. Все сотрудники МУП «Экоград» обеспокоены своей дальнейшей судьбой. Особенно болезненно переживают ситуацию водители, грузчики и технический персонал. Есть ли выход из сложившейся ситуации, разбирался корреспондент ФАН.

Что происходит с предприятием

Уже второй месяц коллектив МУП «Экоград» находится в подвешенном состоянии. Сотрудников не увольняют, но и не предоставляют фактической работы. Те, у кого были неиспользованные отпуска, сейчас отдыхают, остальные приходят на работу, но на маршруты не выезжают. Предприятие формально пока существует, но коллектив обеспокоен ситуацией. Она осложняется тем, что завершилось действие контракта с директором предприятия. Люди чувствуют себя брошенными.

4 февраля по просьбе коллектива с работниками встретился депутат Госсовета РК Илья Донченко. Во время собрания, на которое пришли около 50 человек, были озвучены формальные данные, текущая ситуация и опасения по поводу дальнейшей судьбы сотрудников.

Оказались не у дел

Юрист предприятия Станислав Ярмола рассказал депутату и всем присутствующим о сложившейся ситуации.

«Летом 2020 года стали усиленно ходить разговоры о том, что МУП «Экоград» на 2021 год тендер не выиграет. Информация исходила от руководства ООО «УМЭС» города Саки. Уже осенью мы обратились к главе Крыма Аксенову с открытым письмом от трудового коллектива, в котором просили освободить нас от тендера и назначить нас единственным исполнителем услуг на территории Евпатории, что позволено законом. В ответ на обращение мы получили письмо за подписью зампредседателя Совета министров Крыма Масловой, в котором было сказано, что по согласованию с ГУП РК «Крымэкоресурсы», которое является региональным оператором, проводящим тендер, наше предприятие признается единственным по оказанию данного вида услуг на территории Евпатории», — говорит Ярмола.

По его словам, сотрудники и руководство предприятия продолжали дальше выполнять свои договорные обязательства. Однако в последних числах декабря 2020 года ситуация кардинально изменилась. Директора «Экограда» администрация Евпатории уведомила о том, что МУП больше не вывозит ТКО. Теперь эту услугу по результатам торгов оказывает ООО «УМЭС».

Здесь следует отметить, что себестоимость услуги по вывозу одного кубического метра отходов МУП «Экоград», просчитанная самим предприятием, составляет 230 рублей, а стоимость, предложенная региональным оператором, — 166 рублей. Таким образом, убыток при работе предприятия составлял бы 64 рубля за каждый кубический метр отходов и покрывать убытки пришлось бы с городского бюджета.

Эти данные в своем выступлении привел юрист предприятия. Стоимость вывоза ТКО в каждом населенном пункте разная. Она рассчитывается, исходя из фактических затрат и перевозимых объемов, а также количества средств, поступающих от потребителей. ООО «УМЭС» согласилось оказывать услугу за предложенную регоператором цену.

Мнение трудового коллектива

На встрече работники предприятия рассказывали о своих опасениях и проблемах и попросили депутата помочь в справедливом разрешении вопроса с соблюдением всех законных процедур в случае увольнения сотрудников по сокращению. Кроме того, посодействовать в дальнейшем трудоустройстве.

«Мы четыре года подряд занимали первые места по качеству уборки среди городов Крыма. Старались работать качественно, убирать мусор вовремя. До 12 часов дня у нас город уже был чистым. И мы не понимаем, почему не оценили работу директора и почему ему не продлили контракт, который закончился 22 января. Он пять лет успешно руководил предприятием. В такое трудное время для коллектива сейчас придет чужой человек. Как он будет решать все возникшие проблемы? Он не знает нас, не знает нашу работу», ― высказался один из сотрудников.

У сотрудников предприятия есть финансовые обязательства в виде кредитов, текущие расходы на содержание семей. Необходимо оплачивать квартплату и коммунальные услуги. Без стабильного дохода сегодня прожить невозможно. Такие мысли высказывали вслух все выступающие.

Каким может быть выход из ситуации

Илья Донченко пообещал трудовому коллективу написать соответствующие депутатские запросы во все профильные ведомства и провести еще одну встречу.

«По результатам ответов на депутатские обращения я приеду на предприятие, мы с вами обсудим дальнейшие шаги для решения проблемы», — резюмировал депутат.

О дальнейшей судьбе муниципального предприятия и его сотрудниках рассказал начальник департамента городского хозяйства администрации Евпатории Ахтем Карабаш.

«Администрация предпринимает все усилия для того, чтобы не бросить людей, максимально сократить ущерб, который нанесен работникам. В частности, мы запросили информацию у всех управляющих компаний, где есть свободные вакансии. Мы предоставим сотрудникам возможность трудоустройства. Есть даже договоренность между администрацией Евпатории и компанией «УМЭС» о трудоустройстве сотрудников МУП. Они заинтересованы в трудоустройстве всего персонала «Экограда». В ближайшее время будет организовано общее собрание с коллективом «Экограда», где будут решаться все эти вопросы. Во время первого собрания, которое состоялось в первых числах января, конструктивного диалога не получилось», — рассказал Ахтем Карабаш.

Покрывать убытки — нереально

Руководитель департамента пояснил причину, по которой дальнейшая работа по вывозу мусора в Евпатории МУП «Экоград» невозможна. Администрация города в силу ограниченности бюджета не может покрывать убытки в размере двух млн рублей ежемесячно из-за разницы в оплате работ. Для бюджета города это неподъемная сумма.

«Задача города — содействовать в соблюдении порядка и чистоты на территории города. Помочь людям адаптироваться в переломный для них период — также наша приоритетная задача. Список всех вакансий предоставлен в «Экоград». Сейчас руководство города думает над перепрофилированием предприятия, чтобы обеспечить людей работой», — заверил руководитель департамента.

Бывший директор МУП «Экоград» Эдуард Петренко от комментариев отказался.

Общественность города также озабочена этой ситуацией.

«Конечно, нас беспокоит неразрешенная пока ситуация с городским предприятием «Экоград» и его коллективом. Мы также хотим, чтобы мусор в городе вывозился качественно и своевременно, чтобы удалось успокоить и трудоустроить всех, кто сегодня в этом нуждается», — сказала местная активистка Светлана Фатеева.

Общественники выразили надежду на продуктивное сотрудничество всех сторон конфликта для стабилизации ситуации. ФАН будет следить за дальнейшим развитием событий.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о грядущем массовом сокращении сотрудников завода «Титановые инвестиции» в связи с реорганизацией на предприятии.