Челябинские волонтеры спасают от ожирения 88-килограммового лабрадора Хаммера

Челябинск, 6 февраля. Зооволонтеры из сообщества «ЛАБРиКо» взяли под свою опеку лабрадора по кличке Хаммер, вес которого составляет 88 килограммов.

Раньше пес жил у женщины из Уфы. Хозяйка раскормила своего питомца до недопустимых размеров, а позже решила избавиться от него путем усыпления. Сотрудники ветеринарной клиники, куда обратилась женщина, связались с волонтерами и отдали Хаммера им.

Из-за избыточного веса псу сложно передвигаться. У него имеется множество проблем со здоровьем. Хаммеру давно не стригли когти, из-за этого он не мог полностью наступать на лапы. Лабрадору всего шесть лет. Однако из-за лишнего веса он не может играть и резвиться, как другие псы. Волонтеры позаботятся о том, чтобы Хаммер похудел. Ему будут давать специальный корм, а также много гулять с ним.

Еще один необычный случай, связанный с животными, произошел в Московском зоопарке. Там поселилась очень пугливая выдра. Специально для нее проводят тренинги. Специалисты выманивают выдру из убежища, предлагая ей различные лакомства.