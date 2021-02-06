Детей из ленинградского интерната развращали через телефон судимого педофила

Санкт-Петербург, 6 февраля. Сотрудники правоохранительных органов установили владельца номера, по которому велась интимная переписка с детьми из Ленобласти. Хозяином оказался ранее судимый мужчина.

По данным источника ФАН, номер зарегистрирован на уголовника, который в 2008 году получил пять лет лишения свободы. Злоумышленник был признан виновным в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Кроме того, он проходил по уголовному делу о насильственных действиях сексуального характера.

О нынешнем эпизоде полиции рассказала 40-летняя воспитательница интерната из поселка Мга. По ее словам, мужчина вел интимную переписку с двумя 13-летними детьми, совершив таким образом развратные действия.

Школьница из Петербурга стала жертвой телефонного развратника. Злоумышленник убедил жертву присылать ему за деньги личные обнаженные фото, сообщал ФАН.