Вылетевший из Москвы самолет экстренно сел в Нижнем Новгороде из-за трещин в стекле

Нижний Новгород, 6 февраля. Пассажирский борт, вылетевший из Москвы в Магнитогорск, совершил экстренную посадку в Нижнем Новгороде из-за трещин в лобовом стекле.

В момент инцидента на борту находился 61 пассажир (58 взрослых и трое детей). Всех их отправили в Магнитогорск другим самолетом. Оперативные службы выясняют детали случившегося. Причина образования трещин на лобовом стекле самолета пока не называется.

Накануне в Симферополь прибыл борт, совершивший экстренную посадку в Краснодаре. Перелет выполняла авиакомпания «Уральские авиалинии». Самолет вылетел из Екатеринбурга в Крым. Пилоту пришлось совершить экстренную посадку, так как одной пассажирке стало очень плохо.