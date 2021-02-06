Итальянские журналисты назвали Кокорина «деревянным» после дебюта в Серии A

Рим, 6 февраля. Журналисты итальянского издания Firenzepost раскритиковали российского форварда Александра Кокорина, который провел свой первый матч за «Фиорентину».

Александр Кокорин минувшей ночью впервые сыграл за итальянскую «Фиорентину», контракт с которой заключил 27 января. Форвард вышел на замену в матче против миланского «Интера» и не отметился результативными действиями. «Фиорентина» уступила со счетом 0:2, а журналисты Firenzepost оказались недовольны дебютом 29-летнего россиянина.

«По первым касаниям мяча в «Фиорентине» Кокорин выглядел деревянным, оштукатуренным и не готовым», — написали сотрудники СМИ в обзоре матча.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака». Сумма сделки составила 4,5 миллиона евро. Соглашение форварда с итальянским клубом действует до 2024 года.

Ранее ФАН писал, что Виктор Гусев оценил переход Кокорина в «Фиорентину». Спортивный комментатор отметил, что нападающему будет непросто набрать оптимальную физическую форму.