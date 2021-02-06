Шведов заменил в шоу «Последний герой» Одинцова, у которого есть проблемы с законом

Известный российский актер театра и кино Денис Шведов стал участником супершоу «Последний герой. Чемпионы против новичков», неожиданно прибыв на Занзибар, где идут съемки, сообщили ФАН в пресс-службе канала ТВ-3.

39-летний москвич присоединился к племени игроков, которые в разное время становились победителями популярного телепроекта.

«Я хочу открыть для себя что-то новое, прокачать свои «скиллы» — мне это полезно, — пояснил Шведов. — В прошлом году, в феврале, я на пять дней уехал на голодание: только вода и очищающие процедуры — и все! Это было в России. А здесь у нас есть рис, мы нашли манго, рыбу, крабов. Сейчас пойдем и посмотрим — может быть, еще что-то найдем. Так что мне здесь намного комфортнее».

Актер известен ролями крепких, надежных и не слишком многословных мужчин, на которых всегда можно положиться. Таким он оказался и в реальной жизни, чем сразу же подкупил всех не только в своей команде, но и соперников — «Новичков», особенно женскую часть. Так, одним из основных в этот момент стал вопрос, женат ли Денис.

Интересно, как и почему оказался он среди ветеранов «Последнего героя», которых выбирали голосованием зрители. Дело в том, что Шведов был включен в племя «Чемпионов» в последний момент вместо победителя самого первого сезона Сергея Одинцова, которого непосредственно перед началом съемок шоу не выпустили из России из-за проблем с законом.

У организаторов был всего один день, чтобы уравнять количество игроков в племенах. Их выбор пал на Шведова, которого в 2020 году зрители ТВ-3 признали «Мужчиной года».

За тем, впишется ли артист в коллектив ветеранов «Последнего героя» и как он будет справляться с испытаниями жарких африканских островов, можно наблюдать каждую субботу в вечернем эфире ТВ-3.

Возвращаясь же к семейному положению Дениса, скажем, что да, актер женат на актрисе Александре Розовской. Пара воспитывает двоих детей — дочь Миру (родилась в 2016 году) и сына Ивана (2018).

Ранее Шведов рассказал о съемках в телесериале Первого канала «Доктор Преображенский», где сыграл главную роль.