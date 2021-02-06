Иностранные дипломаты попали на записи камер наблюдения на незаконных митингах

Москва, 6 февраля. Митинги, прошедшие в России, привлекли внимание иностранных дипломатов. Участие иностранцев в незаконных акциях не осталось незамеченным.

Первый канал показал записи с камер наблюдения, на которых журналисты нашли представителей Швеции, Польши и Германии.

В центре Санкт-Петербурга среди протестующих была замечена сотрудница польского посольства, а шведский дипломат наблюдал за происходящим из бара гостиницы «Астория», а потом присоединился к толпе на Невском проспекте. Глава политотдела посольства Германии попал в объективы камер во время протестов в Москве.

Участвовавших в незаконных митингах иностранных дипломатов объявили персонами нон грата, в ближайшее время они покинут территорию России.

Ранее позицию Кремля по протестам озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.