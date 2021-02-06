Потасовка украинских депутатов в Раде попала на видео

Киев, 6 февраля. Украинский народные избранники устроили потасовку во время заседания парламента. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в Telegram-канале.

Как стало известно, народные депутаты обсуждали вопрос о запрете для журналистов, которые работают на запрещенных президентом Украины телеканалах, осуществлять деятельность в здании Рады.

Во время заседания парламентарии решили «размяться» и устроили потасовку. В споре участвовали представители «Европейской солидарности» и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Вот вам и европейская солидарность, любі друзі! Україна це Європа!» — прокомментировал случившееся Журавко.



Федеральное агентство новостей сообщало, что экс-депутат Рады рассказал о «тарифном геноциде» властей Украины.