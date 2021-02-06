ВСУ стянули бронетранспортеры к линии фронта в ЛНР

Луганск, 6 февраля. Украинские военнослужащие разместили бронетехнику вблизи населенных пунктов Золотое и Орехово.

По информации пресс-службы управления Народной милиции ЛНР, несколько бронетранспортеров были замечены в подконтрольных Украине поселках вблизи линии фронта, что является нарушением мер по обеспечению режима прекращения огня.

«В зоне ответственности 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ отмечено нахождение двух бронетранспортеров БТР-4 вблизи населенного пункта Орехово. Также отмечено размещение двух бронетранспортеров БТР-70 вблизи участка разведения в районе населенного пункта Золотое», — уточняет пресс-служба.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что жители луганских поселков Счастье, Золотое и Войтово, которые находятся на принадлежащей Украине территории ЛНР, устроили митинг против ВСУ.