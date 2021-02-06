Татьяна Пилецкая поделилась впечатлениями от съемок в новом фильме Ренаты Литвиновой

Сегодня, 6 февраля, в широкий прокат вышел фильм Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Это ее первая картина за последние девять лет.

«Северный ветер» — экранизация пьесы Литвиновой. Кинорежиссер заверила, что фильм будет отличаться от спектакля, который раннее был поставлена на сцене МХТ им. Чехова.

Корреспондент ФАН поговорил о премьере с народной артисткой РФ, актрисой Татьяной Пилецкой, которая сыграла роль Вечной Алисы.

«Это такая фантазия вперемешку с реальностью, все надо воспринимать именно так. Я в четверг посмотрела фильм в первый раз — на специальном предпремьерном показе. Раньше не смогла. Скажу, что на меня увиденное произвело большое впечатление», — поделилась народная артистка с Федеральным агентством новостей.

Татьяна Пилецкая призналась, что процесс съемки ей понравился. Актриса отметила, что этот проект может быть многосерийным.

«Показ шел два часа, было видно, что главные сцены явно смонтированы. Поэтому, может быть, в сериале и я появлюсь. Я, кстати, немножко расстроилась на показе, потому что в картине сцен со мной очень мало, к сожалению. Но тем не менее это мощно. Это очень мощно! А вот как вы воспринимаете — реальность на экране или фантазия, — зависит уже от человека», — добавила актриса.

Народная артистка РФ посоветовала всем посмотреть этот фильм, поскольку в нем каждый может для себя что-то найти.

Пилецкая призналась, что из-за возраста (92 года) ей нелегко было совмещать съемки в кино и работу в двух театрах.

«Я утром приезжала, снимали целый день до вечера, и в полночь я уезжала. Так что у меня была тогда большая напряженка. Но тем не менее я с большим удовольствием работала с [режиссером] Ренатой [Литвиновой], она очень талантливый человек, она знает, чего хочет. Вот поэтому и родилось такое произведение. И еще раз повторюсь — каждый может найти для себя какой-то кусочек для душевного вдохновения», — подчеркнула собеседница ФАН.

Также Пилецкая рассказала, что переболела коронавирусом. Актриса находилась в больнице две недели, но сейчас она дома и чувствует себя хорошо.

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