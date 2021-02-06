Актер Виталий Альшанский незадолго до смерти решился на опасную процедуру

Москва, 6 февраля. Актер Виталий Альшанский, известный по сериалу «Бригада» и фильму «Бумер», незадолго до смерти решился на опасную процедуру, рассказал его близкий друг, певец Дмитрий Дунаев.

По словам музыканта, Альшанский был одинок и сам «крутился» в жизни, не прося помощи у окружающих. В последние месяцы актер носил корсет и старательно скрывал проблемы со здоровьем: ужасные боли в спине из-за уколов.

«У него была одна тайна такая. Он вводил в позвоночник стволовые клетки. Он мне это по секрету сказал. Хотел быть вечно молодым», — раскрыл Дунаев.

Друг предупреждал Альшанского обо всех рисках и напоминал, что немало людей скончались из-за этой процедуры. Но актер его не слушал.

Дунаев подчеркнул в разговоре с Пятым каналом, что причина смерти артиста вовсе не алкоголизм. По его словам, Альшанский редко употреблял спиртные напитки.

Актер скончался на 53-м году жизни. Крестная мать Элеонора Шашкова обратилась в полицию, заметив, что он перестал выходить на связь с родными. Мужчину обнаружили в квартире лежащим без сознания.

Родственники уже прибыли в Москву на траурную церемонию. Альшанского похоронят рядом с матерью.