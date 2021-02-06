Экономист назвал три причины, почему ФРГ не откажется от «СП-2» после ухода Меркель

Журналист Bloomberg Андреас Клут предрек отказ Германии от «Северного потока — 2» после прихода нового правительства. Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин назвал ФАН три причины, почему Берлин не откажется от реализации проекта.

Германия после ухода Меркель

По мнению Клута, в ближайшее время канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту США Джо Байдену предстоит неприятный разговор о России и «Северном потоке — 2». В Bloomberg отметили, что Германия рассматривает «СП-2» как коммерческий проект, который обеспечит страну дешевым газом. В США газопровод считают геополитической инициативой.

«Поэтому напряженность между США и Германией, номинально являющейся ближайшей союзницей Америки, продолжает нарастать», — пишет Клут.

Журналист уверен, что Меркель держится за проект лишь для того, чтобы сохранить хрупкий мир в своей коалиции с социал-демократами. Кроме того, «Северный поток — 2» — козырь в руках Берлина в разговоре с Байденом.

Клут отмечает, что после ухода Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) останется у власти, но в партнерстве с «зелеными», которые выступают против газопровода.

Интересы немцев

Эксперт Вячеслав Кулагин усомнился в выводах Bloomberg о том, что новое Правительство Германии откажется от «Северного потока — 2».

«Я думаю, что руководство в любой стране, приходя к власти, прежде всего должно отражать интересы своих избирателей и представлять интересы данной страны. Если правительство идет против интересов страны, то оно долго не продержится. Естественно, политики это понимают», — отметил экономист.

Экономист назвал причины, по которым Берлин не может отказаться от «Северного потока — 2».

«Строительство «Северного потока — 2» в интересах Германии. Во-первых, потому что в проекте участвовали серьезные немецкие компании, в том числе в финансировании. Во-вторых, это самый дешевый способ поставки газа и возможность стабильного снабжения Германии, а также получения денег за транзит газа», — подчеркнул эксперт.

Кулагин напомнил, что газ, поступающий по «Северному потоку — 2», проходит по трубопроводу на территории Германии. Либо «СП-2» будет стоять пустым, затраты на строительство не компенсируются, либо каждый год в бюджет будет поступать прибыль. Кроме того, встает вопрос цены газа, надежности и значимости Германии для европейской энергобезопасности.

Кто заплатит за отказ

Кулагин также обратил внимание, что в случае отказа нового Правительства Германии от «Северного потока — 2» встанет ребром и юридический вопрос.

«На проект потрачены существенные деньги, которые нужно компенсировать. А кто должен компенсировать? Тот, кто принял решение об отказе. Тогда Германия получит более дорогой газ, ей придется компенсировать деньги на строительство, втягиваться в долгие судебные разбирательства, и она теряет ежегодный доход от «Северного потока — 2» и его продолжения на территории ФРГ. Все эти факторы говорят, что отказ от проекта явно не в интересах Германии», — заключил экономист.

Еще один важный фактор — позиция Германии на международной арене. По словам Кулагина, отказ от проекта все страны воспримут однозначно: Германия не способна отстаивать свои интересы, у нее нет своей позиции, она полностью управляется извне. Это будет и политический проигрыш нового Правительства ФРГ.

«Учитывая все эти обстоятельства, становится понятно, что для политиков принятие решений, которые противоречат интересам страны, — шаг к своей политической гибели. Хочется верить, что если будут изменения во власти в Германии, то новое руководство будет достаточно разумным для того, чтобы это понимать. К тому же к моменту изменений мы можем надеяться, что трубопровод уже заработает. Вопрос достройки сейчас стоит, так что рассуждения журналиста Bloomberg могут быть уже не актуальны», — заключил эксперт.

Отметим, что США заявили о готовности снять санкции с «Северного потока — 2», выставив Германии определенные условия. По словам Меркель, расхождения Европы и США в отношении газопровода не так уж велики.