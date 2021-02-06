Зеленский объяснил причину закрытия украинских телеканалов

Киев, 6 февраля. Причиной закрытия украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK стали «весомые причины».

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале. По его словам, телеканалы были закрыты вовсе не из-за критики в его адрес и он, «человек отдавший более 20 лет телевидению» и «отвергающий цензуру» в СМИ, принял такое решение из-за «железобетонных» причин.

«А не кажется ли вам, что даже если я, человек, ...который ненавидит цензуру всем своим естеством и зная, что такое защищать свободу слова, принял такое решение, значит это были весомые, железобетонные причины?» — сказал украинский президент.

Глава Украины сообщил, что три украинских вещателя, попавших под санкции, «содержали говорящие армии», которые якобы работали против Незалежной. Вопрос введения ограничений в отношении украинских каналов был инициирован еще в 2018 году, подчеркнул Зеленский.

Федеральное агентство новостей ранее писало, что сенатор Совфеда РФ Алексей Пушков раскритиковал решение Зеленского о блокировке телеканалов.