Анатолий Вассерман объяснил, почему система Starlink потеряла актуальность

На сегодняшний день глобальная спутниковая система Starlink менее актуальная, чем 25 лет назад. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал новость о том, что компания SpaceX вывела на орбиту очередную группу спутников Starlink. По его словам, такая инициатива обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом к Интернету имеет хорошие шансы на воплощение.

«Вывести на орбиту систему спутников связи, обеспечивающих прямой доступ к всемирной Сети, планировалось еще четверть века назад. Однако тогда оказалось, что это все-таки слишком дорого, но возможно. С тех пор существенно улучшилась элементная база, ничего невозможного здесь нет», — сказал журналист.

В то же время Анатолий Вассерман отметил, что проблемы, которую призван решить подобный проект, на сегодняшний день не существует.

«Коммерческий доступ в Интернет сейчас обеспечен практически повсюду, где живут люди. Кончено, есть исключения. Помните, всего лишь несколько месяцев назад нашумела история о студенте-заочнике, живущем в деревне и залезающем на дерево, чтобы его смартфон ловил сигнал для связи с вузом? Нашумело это именно потому, что это редчайшее исключение, а не правило», — рассказал публицист.

Кроме того, он подчеркнул, что отсутствие необходимости создания такой спутниковой системы было очевидно задолго до начала работ американцев над реализацией Starlink.

«В техническом плане этот проект менее актуален, чем четверть века назад. Тогда, если не ошибаюсь, Билл Гейтс планировал создать подобную сеть. Предполагалось назвать ее «Иридий», потому что, по первоначальной задумке, общее количество спутников в ней должно было ровняться числу электронов в атоме одноименного химического элемента. Эта идея уже тогда была признана коммерчески нерентабельной, потому что наземная сеть Интернет росла стремительнейшим образом», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман рассказал Федеральному агентству новостей, почему он считает новости о смертельной опасности лунной пыли отвлекающим маневром.