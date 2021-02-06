ВСУ обстреляли из миномета донецкое село Ленинское

Донецк, 6 февраля. В минувшую ночь бойцы ВСУ подвергли минометному обстрелу окрестности поселения Ленинское, расположенное на юге ДНР.

Обстрел был зафиксирован в 2:35, о чем сообщили представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Минометный огонь вели по направлению к населенному пункту Ленинское. Предположительно, огонь вели из оружия калибром в 120 мм и из подконтрольного Киеву поселения водяное.

По информации представителей ДНР всего украинские военные выпустили 12 минометных боеприпасов. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, что в регионе действует режим прекращения огня и дополнительные меры обеспечения перемирия, которые вступили в силу в июле 2020 года. Соглашение вводит полный запрет на ведение любого вида огня, размещение вооружений, наступательные и диверсионные действия. Меры предусматривают и дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Однако провокации на линии соприкосновения с украинской стороны продолжаются.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что украинские силовики заявили о разоблачении шпионской сети из бывших бойцов спецназа ВСУ. Задержанные злоумышленники якобы передавали данные об украинских войсках сотрудникам ФСБ России.