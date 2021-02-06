Импичмент диктатору: сын Байдена переехал в шикарный особняк и взбесил американцев

Пока 36 миллионов американцев голодают из-за кризиса, вызванного коронавирусом, а 15 миллионов граждан не в состоянии заплатить за аренду квартиры, сын президента США Джо Байдена Хантер продолжает жить на широкую ногу, меняя и без того дорогие дома на более шикарное жилье.

Вместе с супругой Мелиссой и десятимесячным сыном Бо Хантер переехал в дом, находящийся в американской Венеции в штате Калифорния. Трехэтажный особняк стоимостью 5,4 млн долларов располагается на берегу Венецианского канала. Его площадь — около 1200 квадратных метров, есть две люксовые спальни, огромная гостиная с белым известняковым полом и мраморная ванная комната. Также в распоряжении жильцов — терраса с садовой мебелью и камином, на нее можно подняться по винтовой лестнице, есть собственный бассейн и большой балкон с видом на воду.

Кроме того, семья находится под круглосуточной охраной Секретной службы США.

До конца 2020 года Хантер с супругой и ребенком проживали в трехэтажном доме стоимостью 3,8 млн долларов на Голливудских холмах. Видимо, когда Байден-старший стал президентом Соединенных Штатов, аппетиты у младшего выросли.

Жители США, мягко говоря, не в восторге от новой выходки Хантера, они припомнили ему коррупцию, незаконные деньги от Китая и Украины, а также призвали к импичменту лидера страны Джо Байдена, находящегося в должности чуть более двух недель.

«Откуда ты снова взял деньги, Хантер?» — вопрошают в Сети.

«Должно быть, эти богатые заработали деньги путем нечестных сделок», — уверены американцы.

«Нет ничего лучше, когда правительство платит за твою безопасность, особенно когда получаешь миллионы от китайского правительства. Я упомянул Украину? Это нормально состоять в преступном клане», — надсмехаются пользователи Сети.

Читатели Fox News подчеркивают: несмотря на неблагоразумные траты, сын президента ничего не умеет и нигде не работает.

«Отвратительно для человека, уволенного со службы. У него нет никаких навыков, кроме курения крэка и зарабатывания денег на коррупции своего отца», — отмечают в комментариях одни.

«Проходит ли он аудит? Откуда у него такие деньги на дом, если он безработный?» — вопрошают другие.

Самые отчаянные добрым словом вспомнили предшественника Джо Дональда Трампа и предсказали Америке худшие времена.

«История докажет, что президентство Трампа было чрезвычайно продуктивным. Джо все портит! Импичмент маленькому белому диктатору!» — решительно пишут американцы.

«Впереди темные-темные дни», — оставляют комментарии местные жители.

Ранее Джо Байден пообещал, что не станет назначать родственников на государственные посты и не будет поручать им заниматься внешней политикой. Подобное кумовство, по мнению Байдена, негативно сказалось на прежнем управлении американским государством. В интервью ФАН интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман объяснил позицию лидера США, а также напомнил, что во время вице-президентства своего отца Хантер нажил миллионы на сомнительных сделках.