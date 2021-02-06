Экономист Скаршевский раскрыл причины бедности населения Украины

Киев, 6 февраля. Украинский экономист и эксперт Института Growford Виктор Скаршевский рассказал журналистам, в чем основные причины бедности в стране.

Ухудшение ситуации предсказывали еще до коронавирусного кризиса — пандемия лишь усугубила положение страны, рассказал аналитик корреспонденту Украина.ру. Стратегия преодоления бедности была утверждена в Киеве еще в 2016 году, напомнил Скаршевский.

«Сейчас уже 2021 год, и где отчет правительства? <...> Давайте проанализируем, какие меры были приняты», — предлагает экономист.

На Украине нет эффективного государственного управления — отчитываться просто не о чем. Власть не ведет никакой работы с бедностью населения, поэтому и нет результатов, считает собеседник издания.

Страна так и будет «топтаться на месте», пока Киев не предпримет необходимые меры, как ряд других государств, для дальнейшего развития экономики. Украина обречена на бедность в течение долгих лет, считает эксперт.

Около половины украинцев не могут оплачивать коммунальные тарифы и покупать качественное продовольствие и одежду, говорится в отчете Института демографии социальных исследований при Национальной академии наук Украины. Киев внезапно согласился с «существованием проблемы», но не предложил ни одного варианта решения, передает ФАН.