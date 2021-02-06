Задавивший двух человек в Екатеринбурге водитель грузовика был трезв

Екатеринбург, 6 февраля. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Екатеринбурге. Согласно медосвидетельствованию, в момент аварии водитель грузовика не был пьян.

По данным отдела ГИБДД по Екатеринбургу, 31-летний мужчина за рулем снегохода осуществлял буксировку снегоката с пассажиром. По неустановленной пока причине водитель потерял контроль над управлением. Оба мужчины оказались под колесами грузовика MAN и погибли на месте. Водитель грузового авто не пострадал.

Стражи порядка зафиксировали, что на одежде погибших не было светоотражающих элементов, сообщал ФАН.