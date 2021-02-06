Омские школьницы после избиения девочки отпинали ее мать

Омск, 6 февраля. История с избиением в Омске девочки-подростка получила продолжение. На этот раз досталось ее матери.

По предварительным данным, пострадавшая школьница якобы обидела мальчика. Подросток пригрозил расплатой, для чего привлек своих подруг. Агрессивные школьницы напали на жертву, пинали ногами, вставали на грудь. В результате насилия она получила травмы головы и несколько компрессионных переломов позвоночника.

Мать пострадавшей всячески пыталась привлечь внимание к этому инциденту, добивалась возбуждения уголовного дела.

Школьница пролежала несколько недель в больнице, затем ей пришлось ходить к неврологу. В один из дней она с матерью шла от врача. На пути оказалась та самая компания агрессивных подростков. Без страха они напали на школьницу. Мать бросилась на помощь, но ее также отпинали. Девицы не стеснялись осыпать жертв градом оскорблений.

В Псковской области подростки сняли видео, на котором запечатлели избиение своего знакомого. Согласно основной версии, пострадавшему досталось из-за девушки, сообщал ФАН.