Экс-депутат из Воронежа и его дочь стали фигурантами дел о мошенничестве

Воронеж, 6 февраля. Сотрудники полиции задержали бывшего депутата парламента Воронежской области. Он подозревается в мошенничестве. Под аналогичную статью попала и его дочь.

Факты противозаконной деятельности бывшего депутата выявили сотрудники регионального УФСБ. Затем материалы были переданы в полицию.

Следствие считает, что фигурант через доверенных лиц управлял компанией, которая поставляла песок для муниципальных организаций. Сырье, как выяснилось, было очень низкого качества. За счет этого злоумышленник заработал 11 миллионов рублей, сообщал «Коммерсант».

Дочь фигуранта была директором одной из компаний и смогла «выбить» с помощью неустановленных пока лиц субсидию в размере 400 тыс. рублей. Для этого она предоставила подложные документы.

В Новокузнецке бывший депутат и его подельник пытались незаконно заработать 150 тысяч рублей. За покушение на мошенничество экс-политик получил условный срок, сообщало A42.ru.