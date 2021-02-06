Пожар второго ранга на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе ликвидирован

Уфа, 6 февраля. Сотрудники спасательных служб в кратчайшие сроки устранили открытое горение на территории химического предприятия, где произошла разгерметизация трубопровода с нефтью.

Всего на месте происшествия работали 24 человека и семь единиц техники. Сведений о погибших или пострадавших людях не поступало. Также спасатели перекрыли аварийный участок конструкции. Однако пока специалисты ведут постоянный экологический мониторинг.

Завод уже приступил к работе в привычном для себя режиме. Но свидетели события рассказывали о том, что видели столб из пламени высотой в десять метров, сообщало Федеральное агентство новостей.