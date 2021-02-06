Армия Карабаха может исчезнуть после реформы, Баку и Анкара готовят войска

Наибольший ажиотаж на прошедшей неделе вызвало сообщение о якобы расформировании Армии обороны Нагорного Карабаха. Другим значимым событием стал запуск работы российско-турецкого мониторингового центра. На этом фоне Азербайджан и Турция начали проведение военных учений «Кыш-2021», которые по замыслу должны стать очередным напоминанием Армении об угрозе не только с востока, но и с запада.

Обстановка в Нагорном Карабахе

Прошедшая неделя в Карабахе не обошлась без нескольких инцидентов.

При посредничестве командования российского миротворческого контингента 1 февраля были освобождены двое азербайджанских военнослужащих, задержанные 30 января СНБ Армении в районе населенного пункта Тех на востоке Сюникской области.

На следующий день государственная пограничная служба Азербайджана заявила, что армянские силы 20 раз нарушили режим прекращения огня неподалеку от села Ашагы Аскипара (Нижняя Аскипара) Газахского района. Сообщается об обстреле из автоматического оружия территории у азербайджанского погранично-боевого пункта. В Минобороны Армении эти сведения не подтвердили.

Продолжаются «дежурные» подрывы на минах. В Физулинском районе на противотанковом снаряде взорвался автомобиль с тремя местными жителями. Один из них скончался, двое других получили ранения. Тем временем в Агдамском районе погиб военнослужащий ВС Азербайджана, еще двое травмированы.

На этом фоне азербайджанский президент Ильхам Алиев призвал граждан не посещать Нагорный Карабах до окончательного разминирования территорий. В последнее время все чаще появляются «искатели кладов».

Посильную помощь азербайджанской стороне в обеспечении безопасности опасных территорий пытается оказать Турция. 4 февраля в Азербайджан были отправлены 20 механических машин разминирования «Мемат» (МЕМАТТ), произведенных компанией «АСФАТ» (ASFAT LLC). Первая партия доставлена из Кайсери в Баку самолетами турецких ВВС.

Наконец приступил к работе совместный российско-турецкий мониторинговый центр. Российские специалисты контролируют режим прекращения огня с использованием БПЛА «Форпост» и «Орлан-10».

В церемонии открытия, которая состоялась 30 января, приняли участие глава Минобороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, а также заместители министров обороны РФ и Турции генерал-полковник Александр Фомин и Юнус Эмре Караосманоглу.

В компании с последним можно было увидеть дивизионного генерала Бахтияра Эрсая, который руководил турецким военный контингентом в ходе нагорнокарабахской войны. Он лично планировал проведение войсковой операции и до сих пор продолжает курировать азербайджанский вопрос.

???????? Таинственный турецкий генерал во главе азербайджанской армии



Известно, что азербайджанской армией командовал турецкий офицер разведки Бахтияр Эрсай. Что это за фигура и почему командование было поручено именно ему?@ProArmenian pic.twitter.com/seRHYSjcyF — ANNA P. (@ANNAP74746403) November 16, 2020

Из других заметных сообщений можно выделить информацию о выводе Степанакерта в Горис средств ПВО армии обороны Нагорного Карабаха. Сведения могут оказаться вполне правдивыми — все старые армянские боевые системы показали свою полную неэффективность и держать их в непосредственной близости от линии соприкосновения нет смысла. Диспозиция для новой войны в любом случае не оставляет шансов для Карабаха.

К чему ведет реформа Армии обороны Нагорного Карабаха

Очередное заседание Совета безопасности Армении состоялось 2 февраля под руководством премьер-министра Никола Пашиняна.

Что интересно, в это же время начали распространяться сведения о решении армянского руководства расформировать Армию обороны Нагорного Карабаха. Идею якобы поддержали Пашинян и министр обороны Вазген Манукян.

Пашинян и Арутюнян согласились на расформирование Армии обороны Карабаха – Микаэл Минасян https://t.co/NFcka1atAh — ACHTUNG PARTISANEN (@EuropeanFront) February 1, 2021

В Степанакерте эти слухи опровергли. Секретарь Совбеза Карабаха Виталий Баласанян заявил, что госструктуры сейчас занимаются вопросом создания профессиональных воинских подразделений на контрактной основе «с целью защиты и неприкосновенности границ».

О «значительных изменениях» в армии обмолвился и пресс-секретарь главы Карабаха Ваграм Погосян. По его словам, вооруженные силы не расформируют, а реорганизуют.

«Делаются шаги для быстрого перехода к профессиональной армии. Рассматривается вопрос пересмотра и сокращения срока военной службы для военнослужащих-срочников», — сообщил Погосян.

Стоит отметить, что такой подход в совокупности с весьма скудным мобилизационным ресурсом Нагорного Карабаха приведет к очень серьезным сокращениям его ВС. В дальнейшем же реорганизованная структура вполне может быть названа как милицией, так и ополчением. Однако это позволит хотя бы номинально решить вопрос с «выводом армянских вооруженных сил», указанном в четвертом пункте трехстороннего соглашения.

Турция и Азербайджан в ходе учений «Кыш-2021» отрабатывают новую операцию

Сами военные учения, как и предполагалось, носят больше демонстрационный характер. Но вывод, что Анкара и Баку отрабатывают совместное применение войсковой группировки на основе 3-й полевой армии ВС Турции, оказался верным.

Исходя из, безусловно, наступательной тематики отрабатываемых вопросов, войска практически отработали:

создание проходов сквозь минные поля инженерными подразделениями, что сейчас весьма актуально для территории Нагорного Карабаха;

наступление танковых подразделений при поддержке артиллерии и БПЛА типа «Байрактар-ТБ2»;

ведение боевых действий на сложной рельефной местности со снежным покровом;

высадку тактического воздушного десанта, для чего отдельная группа была отправлена в учебный центр парашютистов-коммандос ССО Турции в городе Кайсери, где также находится база ВВС.

Titrer heybetinden yerle gök! Yürüyen bir dağ… Coşkun bir sel… Dinmeyen bir tufan… ????????????????



Kars’ta icra edilecek “Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı” hazırlıklarımız devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/4hyNxRhHWI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 5, 2021

Учения продлятся еще неделю (до 12 февраля). Ближе к их концу военные ведомства Турции и Азербайджана наверняка продемонстрируют уже более комплексное применение войск с задействованием дальнобойной артиллерии, РСЗО, вертолетов армейской авиации и истребителей-бомбардировщиков F-16 в одном едином контуре.

Оппозиция Армении теряет динамику протеста

На прошедшей неделе бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян встретились с лидерами оппозиции. Как сообщает газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники, беседа состоялась в офисе Вазгена Манукяна — единого оппозиционного кандидата в премьеры.

Кроме того, на ней присутствовали председатель партии «Отечество» Артур Ванецян, лидер «Процветающей Армении» Гагик Царукян и представитель верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

В настоящее время,уже 4 час, проходит встреча в формате шести лидеров, в которой участвуют Серж Саргсян, Роберт Кочарян, Артур Ванецян, Ишхан Сагательян, Гагик Царукян, Вазген Манукян.



@Tzhvzhik pic.twitter.com/GZL6vhTTiS — Ruzanna_A (@avaruza) February 2, 2021

Сам Манукян в беседе с корреспондентом издания «Sputnik Армения» не подтвердил, но и не опроверг информацию о переговорах. Он отметил, что подобные встречи проводятся периодически, и сейчас он не хочет предоставлять какие-либо детали.

Очевидно, что оппозиция пытается согласовать свои действия, но получается это из рук вон плохо.

Вдобавок ко всему, с 15 февраля Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, а это значит, что основная масса протестной базы может убыть на заработки за пределы страны.

Ситуация вынуждает оппозиционеров отказываться от попыток организовать крупные демонстрации. Например, АРФ «Дашнакцутюн» планирует провести свой следующий митинг только 20 февраля.

Другие участники несистемной оппозиции собираются поучаствовать в акции протеста у здания правительства Армении 7 февраля, которую организуют режиссер Аршак Григорян и политолог Арам Габриелянов.

Пашинян готовит контрмеры против оппозиции

Правительство Армении тем временем подготовило соответствующие контрмеры и вполне может перейти к более жестким репрессиям в отношении оппозиционеров.

3 февраля парламент принял изменения в Судебный кодекс, предполагающий внедрение в Ереване и регионе отдельных судей, которые будут рассматривать ходатайства об арестах, разрешениях на обыск, правомерности задержаний. Для этого увеличат штат судей. Подчиняться они будут напрямую аппарату правительства Пашиняна, и, соответственно, выносить выгодные государственному руководству решения.

Теперь власти получили возможность в прямом смысле арестовывать оппозиционеров, в том числе и с помощью подконтрольных им судов. Это, по мнению команды премьер-министра, особенно важно в контексте борьбы Пашиняна с Кочаряном на предстоящих выборах.

Байрактар обучает операторов ВС Азербайджана

Создатель турецкого ударного БПЛА Bayraktar-TB2 Сельчук Байрактар вручил сертификаты азербайджанским военнослужащим, завершившим обучение по управлению беспилотником.

Это лишний раз подтверждает, что операторами «Байрактаров» во время войны были турецкие военные — азербайджанцы за столь малый срок пройти курс обучения физически не успевали.

Расширить сотрудничество с Баку предприниматель из Анкары намерен за счет взаимодействия в рамках «Технологического фестиваля», который щедро финансируется азербайджанским руководством. Сельчук Байрактар там выступит в качестве представителя «Фонда технологической команды Турции».

Сельчук Байрактар анонсирует новые контракты с Азербайджаном https://t.co/3Vk3CazLoU — Инфотека 24 Армения - Азербайджан (@Infoteka_24) February 3, 2021

Турция насаждает идеологию политического ислама

Анкара продолжает наращивать системное влияние на Баку. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 4 февраля в столице встретился с председателем турецкого фонда «Маариф» Биролом Акгюном. Стороны обсудили сотрудничество Турции и Азербайджана, конфликт в Нагорном Карабахе, а также помощь Анкары в послевоенном восстановлении инфраструктуры перешедших под контроль Баку территорий.

Бирол Акгюн: Мы готовы оказать помощь Азербайджану в развитии образования на освобожденных от оккукупации территориях https://t.co/agcc7w3TIP pic.twitter.com/0BavC29l98 — АЗЕРТАДЖ Новости (@azertacru) February 4, 2021

Фонд «Маариф» основан в 2016 году и управляет учебными заведениями, образовательными и культурными центрами. Однако примечателен он тем, что целью его основания стала необходимость создания за пределами Турции противовеса сети школ Фетуллаха Гюлена (проживающий в США турецкий писатель и общественный деятель, основатель общественного движения «Хизмет», известен полемикой с Эрдоганом, на родине находится в розыске).

На сайте неправительственной организации «Стокгольмский центр свободы» турецкий журналист Абдулла Бозкурт написал, что «Маариф» — «троянский конь Эрдогана», а управляющие этим учреждением «сдружились с идеологией политического ислама». Правда, Бозкурта и самого считают «гюленистом», из-за чего он в 2016 году был вынужден уехать в Швецию, опасаясь задержания.

Запуск работы фонда будет означать резкий рост исламизации молодежи Азербайджана, которую Эрдоган сможет мобилизовать для продвижения образа «халифа» мусульманского мира. Это уже реализовано во многих африканских странах, сирийском Африне, а вскоре — и в Средней Азии.

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