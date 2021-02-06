Россияне посоветовали ФРГ использовать «польский уголек» в случае отказа от «СП-2»

Москва, 6 февраля. Новое Правительство ФРГ откажется от газопровода «Северный поток — 2», пишет журналист агентства Bloomberg.

По мнению автора статьи, после федеральных выборов в Германии партия ХДС останется у власти, но в партнерстве с «зелеными», которые выступают против «Северного потока — 2». Российские пользователи Сети с иронией прокомментировали такое развитие событий.

«Уголек тогда польский им в помощь, все как хотят «зеленые», во благо экологии», — пишут в Сети, обсуждая возможный сценарий при отказе ФРГ от «СП-2».

Один из пользователей с сарказмом предположил, что греть Германию и снабжать электричеством Европу, видимо, будет Bloomberg. Также россияне посоветовали американской стороне, которая активно препятствует реализации проекта «Северный поток — 2», смириться со строительством газопровода.

«США надо принять неизбежное, что «СП-2» будет не только достроен, но и запущен в эксплуатацию», — пишет пользователь с ником rod.

Ранее в Германии заявили, что расхождения между странами Европы и США по вопросу газопровода «Северный поток — 2» не так уж велики. Канцлер ФРГ Ангела Меркель напомнила, что проект является экономическим, передавало Федеральное агентство новостей.