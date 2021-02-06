Коллеги выразили соболезнования Ярославу Сумишевскому, потерявшему жену в ДТП

Красноярск, 6 февраля. Друзья поддержали певца Ярослава Сумишевского и выразили соболезнования в связи со смертью его жены, трагически погибшей в ДТП.

Артист сообщил о смерти супруги на своих страницах в соцсетях. Свою поддержку вдовцу высказали коллеги по артистическому цеху Руслан Алехно, Владимир Ждамиров, Евгений Григорьев (Жека) и многие другие.

«Задаю себе вопросы, как так, почему? И не нахожу ответов. Пустота, боль и безысходность. Скорблю», — написал о произошедшем Григорьев.

Добавим, супруга певца скончалась в Краевой клинической больнице Красноярска от травм, полученных в автомобильной аварии, сообщило Федеральное агентство новостей.