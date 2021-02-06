Представитель СНБО Украины допустил санкции против Медведчука

Киев, 6 февраля. Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук может попасть в санкционный список Киева, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Представитель СНБО ранее анонсировал введение ограничений против ряда лиц, в число которых входят депутаты Верховной рады. По его словам, сейчас проводится тщательная отработка необходимых документов.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник утвердил инициативу СНБО о применении санкций против депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. Ограничения продлятся пять лет.

Медведчук ранее получил запрет на полеты в Россию. По сведениям Федерального агентства новостей, соответствующее распоряжение поступило в Государственную авиационную службу Украины.