Более 15 тысяч авто эвакуировали с парковочных мест для инвалидов в Москве

Москва, 6 февраля. Свыше 15 тысяч автомобилей были эвакуированы на спецстоянки с парковочных мест для инвалидов в Москве за 2020 год. Об этом передает пресс-служба департамента транспорта столицы.

На сегодняшний день не менее 10% парковочных мест отведено для людей с ограниченными возможностями.

«Мы каждый день выявляем нарушителей - занимая специализированные места, они лишают возможности удобной парковки тех, кому это действительно нужно», - сказано в сообщении.

Для того, чтобы подтвердить инвалидность водителя или его пассажира необходимо зарегистрироваться в Федеральном реестре инвалидов и разместить на машине специальный опознавательный знак. Подробнее о новых правилах парковки для инвалидов рассказали в Госавтоинспекции.