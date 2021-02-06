Минэкономразвития РФ опубликовало прогноз по инфляции на февраль

Москва, 6 февраля. Темпы инфляции в феврале должны замедлиться по сравнению с первым месяцем 2021 года. Об этом сказано в прогнозе, опубликованном на сайте Минэкономразвития РФ.

В январе прирост темпов инфляции находился на отметке в 0,7%. В феврале, согласно прогнозу министерства, он снизится до 0,5–0,6%.

В первом месяце 2021 года в РФ наблюдалось снижение роста стоимости продовольственных товаров по сравнению с декабрем прошлого года. Меры, принятые кабмином РФ, позволили стабилизировать ситуацию на рынке, несмотря на мировой рост цен на подсолнечное масло, пшеничный хлеб и сахар.

«Стабилизации ценовой ситуации в продовольственном сегменте способствовала реализация Правительством Российской Федерации мер, направленных на сдерживание роста цен на социально значимые товары первой необходимости», — отмечено на сайте ведомства.

Центробанк РФ ранее поделился прогнозом по уровню инфляции в стране на 2021 год. Она может составить 3,5–4%.