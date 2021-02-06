Юристы дали рекомендации по борьбе с нарушителями правил парковки во дворах

Москва, 6 февраля. Россияне не должны бороться с нарушителями правил парковки во дворах жилых домов «народными методами». Лучше всего обратиться с жалобой в ГИБДД, заявили юристы.

Жалобу можно отправить различными способами – через сайт ведомства или заказным письмом. Для этого следует зафиксировать факт нарушения с помощью фотоаппарата или видеокамеры. На полученных кадрах должен быть четко виден госномер автомобиля нарушителя и знаки, регулирующие парковку, заявил юрист Егор Редин в беседе с порталом РИА Новости.

Адвокат Яна Любимова напомнила, что правила парковки во дворах распространяются и на владельцев мотоциклов. Обращаться с жалобой в управляющую компанию она не советует. За неправильную парковку может наказывать только ГИБДД.

Российским водителям ранее разрешили парковаться на местах для инвалидов. Для этого на их автомобилях должен быть установлен соответствующий знак.