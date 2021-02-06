Киев, 6 февраля. Попытки России «задействовать рычаги влияния» на Украину в ситуации с дефицитом электроэнергии обнаружил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

Проблемы с перебоем электричества возникли из-за нехватки топлива на теплоэлектростанциях, заявил Гончар. Он убежден, что причиной этому является не столько отсутствие контроля за запасами угля со стороны Украины, сколько якобы «умышленное влияние» России.

«Сколько в этих действиях коварного замысла врага, а сколько - игры на врага со стороны полезных идиотов, сказать трудно. Но совершенно очевидно, что Россия вновь активизировала попытки задействовать энергетические рычаги влияния на Украину», - заявляет эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда телеканалов. Аналитики портала «Украина.ру» уверены, что политик действовал по указке США.