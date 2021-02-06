Украина может серьезно пострадать от ответных санкций Китая

Пекин, 6 февраля. Киев может остаться без основного покупателя сельхозпродукции и металла. Пекин готовит против своего обидчика ответные санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против инвесторов «Мотор Сич», в результате чего те потеряли огромные деньги. Китай в ответ намерен перестать закупать у Незалежной кукурузу, сою, пшеницу, сахар и прочие агротовары, а также металлопродукцию.

«В итоге Украина оказывается с очень большим минусом в торговом балансе, потому что, естественно, украинская кукуруза в таких количествах, которая шла в Китай, или подсолнечное масло — не нужна ни в ЕС, ни в США», — заявил украинский эксперт Сергей Белашко.

Международный рынок уже давно разделен, на Ближнем Востоке основными игроками являются Россия, США, ЕС, Канада. Белашко уверен, что «ловить там «Украинушке» нечего».

Ранее ФАН сообщал, что Зеленский по указке США лишил Украину крупных инвестиций. Эксперты уверены, что Киев управляется из Вашингтона.