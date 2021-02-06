Приморье получит почти 58 млн рублей для комплексной реабилитации инвалидов

Владивосток, 6 февраля. Приморскому краю выделят почти 58 миллионов рублей в 2021 году для создания системы комплексной социально-медицинской помощи людям со стойкими ограничениями жизнедеятельности.

Об этом сообщила пресс-служба правительства края. Отмечается, что уже в этом году проект планирует охватить не менее 260 человек. К следующему году эта цифра вырастет до 1,7 тысяч человек.

«Пилотными территориями для введения системы станут Владивосток и Уссурийск. Здесь будут открыты отделения дневного пребывания, где пожилые и инвалиды, в том числе с когнитивными нарушениями, бесплатно получат комплекс социальной реабилитации», - сказано в сообщении.

Стало известно, что новое оборудование для лечения онкобольных широко используют в Приморье. Об этом отчитался главврач краевого онкологического диспансера Михаил Волков.