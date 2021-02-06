Постоянные опоздания могут говорить о неуверенности человека

Москва, 6 февраля. Опоздания свойственны депрессивным или субдепрессивным людям, которые выполняют все действия в заторможенном ритме.

Они не могут рассчитать время на дорогу, вовремя собраться и не опоздать, заявил врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг. Нередко причина опозданий кроется в неуверенности человека в том, стоит ли ему вообще идти на встречу, передает RT.

«Обычно человек, который опаздывает на свою работу, не любит свою работу, он ещё является тревожным, мнительным, неуверенным в себе, а в результате всего проявляет неуважение к своим коллегам и к начальству именно таким образом. Причём часто это происходит неосознанно», — пояснил врач.

Режим дня и ночи, питания и физической активности поможет побороть привычку всегда опаздывать. Люди, придерживающиеся определенного графика, живут долго и счастливо.

Депутат Государственной думы, доктор медицинских наук Борис Менделевич ранее рассказал, как распознать появление психического расстройства. Его не всегда просто заметить, указывать на проблему могут отклонение от привычного поведения.