Певица Гагарина продемонстрировала «бесстрашную» себя в 15-летнем возрасте

Москва, 6 февраля. Российская исполнительница Полина Гагарина опубликовала архивное фото в 15-летнем возрасте. По словам певицы, та юная девушка могла бы дать ценный совет будущей себе.

Полина Гагарина решила пообщаться со своей аудиторией в Instagram-сториз. Один из подписчиков поинтересовался, какой бы она совет дала себе в 15 лет. Певица опубликовала свое архивное фото и призналась, что лучше бы сейчас посоветовалась с юной Полиной Гагариной.

«Я бы попросила ту 15-летнюю дать мне совет сейчас! Она была очень четкая и бесстрашная», – прокомментировала певица.

Артистка призналась, что боится больших памятников и сооружений, верит в эффект бумеранга. Поэтому Гагарина относится к людям так, как хочет, чтобы к ней относились. Певице не чужды эмоции и слезы. Она призналась, что в 17 лет посмотрела мелодраму «Дневник памяти» и влюбилась в этот фильм. Сейчас ей уже 33 года и лента по-прежнему ей нравится.

Недавно Полина Гагарина вернулась с Мальдивских островов. В отпуск она летала вместе с детьми и своим 47-летним продюсером Владимиром Чиняевым. Пара тщательно скрывает свои отношения, поэтому совместных кадров возлюбленные не публикуют.