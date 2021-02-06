Проглоченный наушник AirPods чуть не стоил американцу жизни

Вашингтон, 6 февраля. Житель американского штата Массачусетс Брэдфорд Готье оказался в больнице из-за того, что во сне проглотил наушник AirPods. Пострадавший долго не мог понять причину дискомфорта.

Мужчина заподозрил неладное, когда хотел утром выпить стакан воды, но не смог проглотить жидкость. Однако он продолжил заниматься делами, несмотря на дискомфорт в грудной клетке.

Днем Готье не мог найти устройство, а в ходе поисков его супруга даже пошутила, что он мог проглотить наушник. Наконец американец вспомнил, засыпал с AirPods в ушах.

В итоге пара поехала в больницу. Медики сначала предположили, что виновником дискомфорта является тяжелая пища. Вскоре рентген показал, что один из беспроводных наушников AirPods застрял в пищеводе Готье. Врачи провели сложную операцию по удалению устройства.

Недавно оставшийся без присмотра родителей мальчик пытался проглотить леденец, выставленный на полке магазина в Москве. Неосторожность привела к тому, что ребенок подавился и скончался.