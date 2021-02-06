Теннисист Медведев помог сборной России выйти в финал Кубка АТР

Мельбурн, 6 февраля. Россиянин Даниил Медведев одержал победу над теннисистом из Германии Александром Зверевым во второй игре 1/2 финала матча Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Матч завершился в пользу 24-летнего спортсмена со счетом 3:6, 6:3, 7:5. После этой победы Россия вышла в финал соревнования, где встретится со сборной Италии. Незадолго до этого завершился поединок Андрея Рублева и немца Яна-Леннарда Штруффа. Россиянин обыграл своего оппонента со счетом 3:6, 6:1, 6:2.

В ноябре 2020 года Даниил Медведев стал победителем Итогового турнира ATP, который проходил в Лондоне. В финальном матче российский спортсмен обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.