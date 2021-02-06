Актриса Дженнифер Лоуренс получила травму на съемках фильма во время взрыва

Бостон, 6 февраля. Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс пострадала во время «контролируемого взрыва окна» на съемках фильма режиссера Адама Маккея в Бостоне.

Инцидент случился во время съемки одной из сцен кинокартины «Не смотри вверх». Рядом с Лоуренс во время «взрыва окна» находился ее коллега Тимоти Шаламе. Осколок стекла задел веко актрисы. Рана стала сильно кровоточить, сообщил портал TMZ, сославшись на источник в Голливуде.

Насколько сильно пострадала актриса, пока не известно. Источники утверждают, что «все не так уж плохо». Съемки картины для Netflix тем не менее приостановлены.

В фильме «Не смотри вверх», как стало известно ранее, помимо Лоуренс должны сняться Леонардо Ди Каприо и Кейт Бланшетт. Ожидается также участие Джона Хилла, Арианы Гранде и Мэрил Стрип. Первые кадры из картины компания Netflix уже выложила в Сеть.

Гильдия актеров США ранее обнародовала список номинантов на свою премию. Торжественная церемония вручения наград должна состояться в начале апреля.