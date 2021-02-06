Парламент ДНР: студенты вузов смогут преподавать в школах и детсадах

Донецк, 6 февраля. Депутаты Народного Совета (НС) ДНР сообщили о желании внести поправки в закон «Об образовании». Их принятие позволит студентам заниматься преподавательской деятельностью.

Учащиеся вузов и колледжов смогут вести занятия по основным и дополнительным общеобразовательным программам, сообщила председатель комитета НС по образованию, науке и культуре Наталья Волкова. По ее словам, подобный закон позволит привлечь больше молодежи к педагогическим профессиям.

Кроме того, поправки повысят качество подготовки квалифицированных кадров. В пресс-службе парламента добавили, что планируют разрешить студентам работать в школах и детских садах, начиная с третьего курса обучения.

Ранее глава сферы образования и науки в ДНР Любовь Волкова сообщила о возможности провести ЕГЭ на территории республики. В прошлые разы учащимся ДНР и ЛНР приходилось сдавать единый госэкзамен в Ростовской области.