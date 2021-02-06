Байден распорядился ограничить доступ Трампа к секретной информации США

Вашингтон, 6 февраля. Бывшему президенту США Дональду Трампу не следует быть посвященным в дела США особой важности. Об этом заявил глава государства Джо Байден.

Поведение Трампа вызывает множество вопросов, глава Белого дома назвал его «неуравновешенным». Для экс-президента не стоит проводить специальных секретных брифингов. Действующий глава государства имеет право самостоятельно принимать решение относительно допущения своего предшественника к секретной информации.

«В чем ценность проведения для него секретных брифингов? Какое это будет иметь влияние, если только он не проговорится и не скажет что-нибудь?» — заявил Байден в эфире CBS.

Ранее стало известно, что избирательную кампанию Джо Байдена финансировала Секретная служба США. Организация перевела на счет штаба 46-го президента США четверть миллиона долларов (порядка 20 млн рублей).