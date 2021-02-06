«Мажор» с Прилучным стал самым популярным фильмом января у россиян

Москва, 6 февраля. Интернет-сервис «Кинопоиск HD» опубликовал список самых просматриваемых у россиян фильмов и сериалов за январь 2021-го года.

Рейтинг был составлен по количеству подписчиков сервиса, посмотревших более двух минут фильма, подчеркнули представители «Кинопоиск HD». Комедийный боевик с Павлом Прилучным в главной роли, возглавивший топ, был лидером большую часть января.

Второе место занял сериал «Настя, соберись!» с Любовью Аксеновой. Его премьера состоялась 3 января 2021 года. На третьей позиции расположилась драма «Еще по одной» с Мадсом Миккельсеном, появившаяся на экранах в 2020 году.

Режиссер полнометражной версии «Мажора» Максим Полинский недавно рассказал о трудностях на съемках фильма. Он признался, что одну из сцен пришлось снимать четыре дня.