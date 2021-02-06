Двухэтажный жилой дом под Мурманском охватило пламя площадью 1,6 кв. м

Кандалакша, 6 февраля. Пламя охватило жилой дом под Мурманском и распространилось на 1,6 тыс. кв. м. Горят два подъезда и кровля, частично обрушилась кровля близ третьего подъезда.

На месте происшествия работают 50 спасателей и 14 единиц техники. Из горящего здания удалось спасти двух человек, 15 были эвакуированы, пишут СМИ.

Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются. По предварительным данным, пострадавших нет.

Накануне стало известно, что в Екатеринбурге произошел крупный пожар на территории пятиэтажного жилого дома. В результате возгорания погибли две женщины. По неподтвержденным данным, причиной происшествия могло быть неосторожное обращение с зажженной сигаретой.