Жители Алчевска в ЛНР поразмышляли о ценности русского языка

Алчевск, 6 февраля. Встреча, посвященная писателю и составителю Толкового словаря Владимиру Далю, прошла в коллегиуме №1 имени Христины Алчевской.

Мероприятие посетили представители администрации города, религиозных организаций и казачеств Республики. Встреча прошла под названием «Русский язык, завещанный нам Владимиром Далем, как язык межконфессионального общения».

«Именно Владимиру Ивановичу Далю принадлежит фраза: «На каком языке человек думает, тот тому народу и принадлежит. Я думаю на русском». Эти слова очень близки и понятны нам — жителям ЛНР», — заявила глава администрации Алчевска Наталья Пяткова.

Администрация Алчевска делает все, чтобы представители 80 конфессий, проживающие в городе, ладили между собой. Особое единение горожане почувствовали во время событий в 2014 году.

Бывший депутат Верховной рады, основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга ранее рассказал о лазейке, которую нашли украинцы, чтобы продолжать общаться на русском языке, несмотря на закон. Жители просят персонал магазинов и кафе обслуживать их не на мове, а на русском.