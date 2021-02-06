Бомбардировщик Ту-22М3 доказал мощь «убийц авианосцев»

Москва, 6 февраля. Многорежимный бомбардировщик–ракетоносец Ту-22МЗ завершил серию стрельб новыми ракетами Х-32 на военном полигоне, сообщил РИА Новости источник в оборонно–промышленном комплексе.

Стрельбы были проведены в рамках периодических испытаний изделий. Сообщается, что заявленные боевые характеристики изделий были подтверждены.

Ракета Х-32 предназначена для поражения надводных целей и является «убийцей авианосцев», так как современные ПВО авианосных групп имеют низкую вероятность перехвата подобных целей. Ракета может с высокой эффективностью ликвидировать наземные объекты и даже радиолокационные станции.

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