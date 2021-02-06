Вирусолог оценил последствия заражения сразу двумя штаммами коронавируса

Москва, 6 февраля. Человек может заразиться сразу двумя штаммами коронавируса. К такому выводу недавно пришли ученые, заявил вирусолог Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко.

Вирус, вызывающий заболевание COVID-19, склонен к быстрым мутациям. В одном регионе в связи с этим могут активно циркулировать несколько штаммов. Сразу две разновидности могут проникнуть в один организм. Как это отразится на течении болезни, пока не вполне ясно, отметил вирусолог.

«Пока есть только предположения, но не доказательства того, что измененный вирус может вызывать более тяжелое течение болезни или более легкое, или же, что новые варианты распространяются быстрее. Вот эти новые генотипы пока все равно укладываются в пределах одного вируса SARS-CoV-2», — подчеркнул Бутенко в беседе с радио Sputnik.

Врач порекомендовал сделать прививку от коронавирусной инфекции. Вакцина способна защитить от всех штаммов.

Российские ученые ранее признались, что в РФ «британский» штамм коронавируса не выявлен. Штаммы из ЮАР, США и Бразили также не были найдены.