Вашингтон, 6 февраля. Военные США охарактеризовали действия российского истребителя Су-24М над Черным морем, как «жесткие и молчаливые». Об этом пишет американское издание Task and Purpose.

В статье, переведенной сетевым новостным агентством ANNA NEWS, описывается инцидент, произошедший в январе 2021 года в нейтральных водах акватория Черного моря. Штурмовик Су-24М ВКС РФ пролетел на очень небольшой высоте над над эсминцем ВМС США «Дональд Кук».

В США действия российских пилотов назвали пугающим маневром, который якобы «представляет собой угрозу».

С начала года в Черном море отмечается достаточно высокий уровень военной активности США. Как бороться с этой потенциальной угрозой для России рассказал Комиссар Яррик.