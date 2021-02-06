Samsung оставил четыре модели смартфонов линейки Galaxy без обновлений

Москва, 6 февраля. Компания Samsung прекратила поддержку ряда смартфонов Galaxy, выпущенных в 2017 году. В списке оказались модели Galaxy A5 2017, Galaxy A3 2017, Galaxy A7 2017 и Galaxy J3 Pop.

Смартфоны больше не будут получать регулярные обновления. Апдейты следующей модели Galaxy A8 2018 сократятся до одного раза в три месяца. Пользователей гаджетов еще летом прошлого года предупредили о том, что обновления операционной системы для смартфонов будут предоставляться только в течение трех лет с момента покупки гаджета.

В России стартовали продажи новых флагманских смартфонов Samsung. О первых результатах предзаказа Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra сообщили в пресс-службе компании.