Минздрав РФ: россиянам-сердечникам пока не стоит прививаться от COVID-19

Москва, 6 февраля. Россияне с сердечно-сосудистыми заболеваниями, как и пожилые люди, находятся в «группе риска» осложнений при заражении новой коронавирусной инфекцией.

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов рассказал, что «сердечникам» нельзя делать прививку лишь в нескольких случаях. Первый: если недавно человек пережил обострение болезни, например инфаркт или нарушение мозгового кровообращения. Противопоказание к вакцинации в этом случае длится около четырех недель.

Вторым противопоказанием является недавняя операция на сердце. В этом случае пациенту необходимо проконсультироваться у врача. По большей части, прививку от коронавируса посоветуют отложить на более поздний период, так как некоторые вмешательства в организм человека могут спровоцировать иммунную реакцию.

Недавно российские врачи назвали ряд главных противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Например, положительный диагноз ОРЗ и тяжелые заболевания.