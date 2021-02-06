Вильфанд назвал грядущие морозы «радиационным охлаждением»

Москва, 6 февраля. Морозная погода в Европейской части России начнет усиливаться. К концу недели температурные показатели будут ниже климатической нормы на семь градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что температура в ночное время в центре европейской России будет на уровне 20 градусов ниже нуля. В воскресенье мороз достигнет 22 градусов. Днем ожидается 11-15 градусов. Но такую температуру Вильфанд назвал редкой, она будет преобладать только в дневное время суток. Вечером, ночью и утром будет гораздо холоднее, предупредил он.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, ощущение еще большего холода добавит влажность и небольшой ветер. На следующей неделе в европейскую Россию с Баренцева моря придет циклон, из-за которого температура может стать еще холоднее, заявил Вильфанд.

Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали резкое похолодание в России. Сильные морозы придут в центр европейской части страны, Северо-западный федеральный округ, Черноземье и юг.